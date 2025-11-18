Az Euro NCAP idén október 15-én tizenkilenc típus biztonsági vizsgálatának eredményét hozta nyilvánosságra. Köztük volt az MGS6 EV szabadidőjármű is – a gond csak az volt, hogy a kínai márka akkor még be sem mutatta a crossovert.

27 fotó

Az MG nem pánikolt, nem kapkodott: mostanáig, azaz több mint egy hónapig húzta az új zászlóshajó premierjét. Az MGS6 EV nevéből kiderül, hogy az S5 EV nagyobbik testvére, amellyel közös moduláris, átméretezhető platformra épül, akárcsak az MG4 EV. Ez MacPherson első rugóstagokat és többlengőkaros hátsó felfüggesztést, valamint különösen vékony (110 mm) akkucsomagot jelent.

A DataHouse 2025 legújabb eladási statisztikái alapján az év első tíz hónapjára vetítve hajszállal (1581 vs. 1568 db) a BYD előtt álló MG Motor újdonságának méretei egyelőre nem ismertek, de azt tudjuk, hogy csomagtartója 674 / 1910 literes, míg az S5-é 453 / 1441 literes. Az S6 ezt még egy 124 literes frunkkal egészíti ki.

Az MGS6 EV bevezetéskor egyetlen 77 kWh kapacitású akkumulátorral elérhető, ami a legnagyobb a márka palettáján – a Cyberster nagyobbik akkuja bír ugyanekkora kapacitással, ugyanakkor nem tudjuk, hogy ugyanarról az egységről van-e szó. 10-ről 80 %-ra 38 perc alatt tölt egyenáramú gyorstöltőről, a regeneratív fékrendszer erőssége öt fokozatban állítható, az autó akár egy pedállal is vezethető (ilyenkor a gáz felengedésekor az autó magától álló helyzetig lassul.) A féktávolság 36 méter.

Ötcsillagos biztonság Az MGS6 EV az elérhető legjobb minősítést szerezte meg az Euro NCAP tesztjén, nem is akárhogyan. 8 fotó A felnőtt utasvédelmi vizsgálatokat 92%-os részeredménnyel teljesítette, ami a harmadik legjobb pontszám a kis- és közepes méretű SUV-ok csoportjában, amióta a szervezet 2023-ban megszigorította a vizsgálati feltételeket (csak a Changan Deepal S07 és a Togg T10X előzik meg; az első kínai, a második török gyártmány.) A gyermek utasvédelem terén elért 85%, illetve a vezetőtámogató rendszerekre kapott 78% jó, de nem kiemelkedő eredmény, bravúros viszont (holtversenyben a 2. legjobb) a gyalogosok és kerékpárosok védelme terén mutatott, 84%-os teljesítmény.

Hajtásláncból kétféle áll rendelkezésre: a hátsókerék-hajtású variáns egy villanymotorja 180 kilowatt (245 LE) csúcsteljesítményre képes, legnagyobb forgatónyomatéka 350 Nm. A hatótávolság 530 kilométer, az autó 7,3 mp alatt gyorsul álló helyzetből 100 km/órára.

Az összkerékhajtású variáns 266 kilowattot (362 LE) és 540 Nm-t vet be az 5,1 másodperces 0-100 km/óra gyorsulás érdekében, hatótávolsága 484 km. Mindkét változat végsebességét 200 km/órában korlátozta a gyártó.

A vezetői környezet egy 10,25 colos digitális műszeregységből és egy 12,8 colos infotainment képernyőből áll, a head-up kijelző felszereltségtől függően áll rendelkezésre.

A nyilvánvalóan méretes autó közegellenállási együtthatója kedvező 0,27, ehhez az aktív első lamellarendszer mellett az első kerekeknél elhelyezett légterelők, valamint az aerodinamikai szempontból optimalizált keréktárcsák is hozzájárulnak.

A modell magyarországi forgalmazásának részleteiről egyelőre nincs információnk, cikkünket a brit importőr által közzétett, jobbkormányos modellt ábrázoló fényképekkel illusztráltuk.