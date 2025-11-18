Az 1986-ban megnyitott Hyundai America Technical Center autóipari és azon túlmutató fejlesztésekkel egyaránt foglalkozik, de mint a legtöbb ilyen technológiai és dizájnközpont, általában a háttérben tevékenykednek.

Ez alól is van azonban kivétel: ők felelősek azokért a fejlesztésekért, amelyek fokozott terepalkalmassággal ruháznak fel átlagos közúti modelleket.

10 fotó

Az XRT néven futó projekt számunkra legizgalmasabb teremtménye az Ioniq 5 XRT, de építettek kvázi terepjárót a Palisade nagy szabadidőjárműből és a Tucson pickup-verziójából, a Santa Cruzból is.

Ez azért fontos, mert a Hyundai Crater tanulmányautóról előzetesen közzétett rajzokat elnézve nagyon is elképzelhető, hogy ezúttal is ugyanezt az elvet követték – épp csak fordítva.

Miközben ugyanis vannak, akik szerint a Hyundai a Ford Bronco és a Jeep Wrangler babérjaira törne, és valódi 4×4-es terepjárót készül bemutatni, sokkal észszerűbb azt a feltételezés, hogy a Crater egy leendő szériamodell túlvadított, terepesített evolúciója, amelyből majd visszavezetik a sorozatgyártású, közúti szoft-variánst.

Ez a leendő szériamodell pedig jó eséllyel a következő generációs Hyundai Tucson lehet.

A Hyundai messze legnépszerűbb sorozatának (2004 óta több mint hétmillió Tucson talált gazdára világszerte) jelenlegi, negyedik kiadása jövőre tölti hatodik évét, azaz az első három generáció életciklusát figyelembe véve megérett a cserére. Az orron és a faron megjelenő pixelgrafika, amelyre a szintén négyzetes fénypontokból kialakított, az Instert idéző nappali világítással erősít rá a Crater, egybevág a márka aktuális formanyelvével: a Hyundai Nexón debütált stíluselem túl erős ahhoz, hogy ne kezdje el hétköznapibb modellein is alkalmazni a Hyundai.

Mindez jelenleg persze csak feltételezés. Viszont a jó hír, hogy már csak kettőt kell aludni, és vélhetően kiderülnek nem csak a Crater részletei, hanem a tanulmány várható utóélete is.

Közben a Hyundai-csoport másik márkájánál, a Kiánál is komoly arculatváltás van folyamatban – szó szerint…