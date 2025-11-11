Ma már az Európában is forgalmazott EV9 a Kia legnagyobb SUV-ja, de amíg meg nem jelent, a Telluride töltötte be ezt a szerepet. Az első generációjában pontosan 5 méteres autó november 20-án kapja meg az utódját, ezért a műszaki adatok ma még nem ismertek, viszont a dizájnt már előre közzétette a Kia. Tekintve pedig, hogy Európában úgyis ez a legfontosabb – hiszen a márka globális formanyelvének fejlődése minket is érint –, érdemes foglalkozni egy kicsit az autóval.

25 fotó

Az ellentétek összekovácsoló erejére épülő (Opposites United) filozófia szellemében arra törekedtek a tervezők, hogy egy olyan autót rajzoljanak, amely egyszerre fényűző és robusztus, hagyományos és modern.

Az így létrejött autó minden eddiginél geometrikusabb, letisztultabb, autószerűtlenebb: függőleges orrát, amelyet mintha egy hengerpalástból vágtak volna ki, függőleges rések tagolják – ezek egy része hűtőrácsként, mások fényforrásként szolgálnak.

A profil ugyanilyen szabályos kialakítású, egyedül a kerékdobok és az ajtólemezek domborításai oldják a feszültséget, de ezek is kiszámított, szabályos, szimmetrikus ívek.

A farról nehéz bármit mondani azok után, hogy 2022-ben bemutatkozott az ötödik generációs Range Rover.

Az urbánus kivitel mellett létezik egy X-Pro verzió is, amely a terepgumik mintázatát idéző, négyzetrácsos hűtőmaszkkal, színes vonószemekkel és magasabbra húzott, valódi tetősínekkel hirdeti offroad-kompatibilitását.

Az utastérben nem érvényesül a karosszéria téglatest-szerűsége, a vezetői környezet gyakorlatilag csereszabatos bármelyik modern Kiával, legfeljebb a belső szélesség nagyobb. A csomagtartóban összecsukható asztalkát találunk, rajta vonalzó-beosztással, valamint kapunk egy kiemelhető határolót is.

Amíg meg nem jelenik, nem tudhatjuk, hogy a következő generációs Kia Sorento (a márka európai nem-elektromos-zászlóshajója) mennyit emel át a Telluride stíluselemeiből.