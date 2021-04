Április tizenötödikén tartja a Santa Cruz pickup premierjét a Hyundai USA. A kalandjárműként (Adventure Vehicle) aposztrofált modell az eredeti elképzelésekkel összhangban nem nagy teherbírású haszonjármű, hanem önhordó padlólemezre épülő, személyautós (szabadidőjárműves) tulajdonságokkal bíró családi jármű lesz.

A hátsó lámpák jóformán változatlanul kerülnek át a tanulmányautóból: kattints, és nézd meg a galériában!

Egyelőre csak azt lehet tudni, hogy az újdonság a Tucson formabontó, rejtett LED-es arcát ölti magára. Ez reális, hiszen annak idején eleve a márka kompakt szabadidőjárművével (akkor ix35) azonos méretben képzelték el a civilizált haszonjárművet: logikus döntés volna, ha az újdonság eleve a Tucson padlólemezére épülne, bár a tengelytáv szemmel láthatóan nagyobb.

A tanulmányautóhoz képest nem csak az orrkialakítás, hanem az ajtóelrendezés is változott: a hosszú kupéajtó és a mögötte elhelyezett, feles méretű nyílászárócska helyett négy normál méretű ajtót kap a modell. Az utastérben várhatóan a Tucson modern, szellős elrendezésével találkozunk majd.

A Tucson-rokonság leginkább a hajtáslánckínálat miatt volna izgalmas: ha öntöltő és plug-in hibrid kivitelben is gyártanák a Santa Cruzt, azzal az európai vásárlók számára is érdekessé tehetnék azt. Illúzióink ugyanakkor nincsenek, az Egyesült Államokban idén nyártól gyártásba kerülő pickup a biztonságos csomagszállítási megoldásokat ígérő plató ellenére is csak akkor lehetne piacképes, ha haszonjárműként forgalmaznák nálunk – erre azonban a Hyundai feltörekvő stratégiáját ismerve nem sok esély van.