Halandóknak nem tűnne fel, de BMW rajongók észrevették, hogy valami furcsa az új BMW M3-asok és M5-ösök hátsó ajtóin. A BMW M divízió főnöke, Frank van Meel az Auto Expressnek elmondta, hogy ez az ő ötlete volt, és teljesen szándékos.

Ha megnézzük a legújabb generációs BMW M3 vagy M5 szedánt, észrevehetjük, hogy a hátsó ajtó nem illeszkedik a hátsó kerékívhez.

Bár alapjaiban az M3, illetve az M5, a BMW 3-as, illetve a BMW 5-ös sorozatra épül, a kerekek és a nyomtáv is szélesebb, ezért ezeken a részeken szélesebb a karosszéria. A vállalat azonban nem szerel be új hátsó ajtót, ami ahhoz a kissé furcsa helyzethez vezet, hogy az ajtó és a kerékív nem illeszkedik megfelelően egymáshoz.

Az Audi RS modelljei is szélesebb karosszériával rendelkeznek, de azok új hátsó ajtókkal készülnek így az összkép talán harmonikusabb.

Az Auto Expressnek adott interjújában van Meel hangsúlyozta, hogy ez teljesen szándékos: „Ha megnézzük az M3-at, az egyik dolog, ami olyan menővé teszi, hogy szélesek a hátsó sárvédői. [Ha a tervezőink] azt mondanák, hogy új ajtót szeretnénk, én nemet mondanék. Ügyfeleink nem szeretnék, és én sem.

„A hátsó ajtók megtartásának lényege, hogy ha a karosszéria 25 mm-rel szélesebb, és ilyen nagy a különbség az ajtókkal, akkor ez a [megjelenés] olyan lesz, mint egy versenyautóé” – mondta. „Ez teszi az M3-at olyan menővé. Nem olyan sima – látszik rajta az erő.

„Ha megnézzük a mai M4-et, az simábbnak tűnik, mert a karosszéria kifelé ível, és alig látszik a szélesítés. Jól néz ki, de barátságosabb- mondta. “Az M3-nál már hagyománya van, hogy nem így történik, ez szinte az M3 történetének része.”

Most már tudod miért tűnik sokkal szélesebbnek az M3, mint egy M4 – annak ellenére, hogy nem az.

