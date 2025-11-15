Meglepő fordulatot vett néhány ember utazása Hamiltonban (Ontario, Kanada) kedden este, amikor buszt, amin ültek ellopták.

Eleinte az utasok nem tudtak a bűncselekményről, mivel minden a szokásoknak megfelelően zajlott. A buszsofőr megállt a McNab Bus Terminálnál, kiszállt egy rövid szünetre, ekkor egy felnőtt férfi beszállt a járműbe, és elindította azt – utasokkal együtt.

Mint a hamiltoni rendőrség közleményéből kiderül a férfi felhajtott a Hamilton Mountain területére, számos megállót teljesített, engedte, hogy utasok szálljanak ki-be. Sőt elég precíz is volt, egy alkalommal megtagadta, hogy felszálljon valaki, akinek lejárt a buszbérlete.

„Ez komikus, de ugyanakkor komoly is. Hálásak vagyunk, hogy senki sem sérült meg” – mondta Trevor McKenna, a hamiltoni rendőrség szóvivője a CBC szerint.

Összesen 10 utas volt a fedélzeten, akik eleinte nem vették észre, hogy a volán mögött nem egy igazi buszsofőr ül, sőt amikor a férfi rosszfelé fordultak, segítettek neki útbaigazítással, írja a CBC. Ekkor kezdtek gyanakodni.

Ekkora a rendőrség is értesült az esetről, de „tudatában a közbiztonságot fenyegető potenciális kockázatnak” nem avatkoztak közbe csak követték a buszt. Együttműködtek a busztársasággal, így hozzáfértek a busz GPS adataihoz, és a látványos szirénázás helyett csendben, távolról követték a buszt.

„Nem akartuk megijeszteni” – mondta McKenna. „Nem akartuk, hogy tragédiába torkolljon a dolog.” Körülbelül 15 perc múlva a rendőrség biztonságosan megállította a buszt, és incidens nélkül őrizetbe vette a gyanúsítottat. Senki sem sérült meg.

A 36 éves gyanúsított, akinek nevét a rendőrség nem hozta nyilvánosságra, nincs állandó lakcíme, és a sajtóközlemény szerint lopással és 5000 dollár feletti vagyon ellopásával, a rendőrség munkájának akadályozásával és tiltott vezetéssel vádolják. A bíróság előtt kell felelnie a vádakért.

(Nyitóképünk illusztráció)