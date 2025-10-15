A vádirat szerint egy tiszakécskei férfi február közepén egy kecskeméti autókereskedésben megnézett egy közel 5 millió Ft értékű használt BMW-t – eljátszotta, hogy meg akarja vásárolni. Majd miután végzett, az SUV egyik kulcsát kicserélte egy másik autó indítókulcsára.

A tolvaj a kereskedés zárása után a kulccsal ellopta az autót és azt egy férfi törökbálinti műhelyébe vitte. Itt a két vádlott megegyezett abban, hogy a lopott járművet a fejér vármegyei férfi értékesíti, majd azt egy felsőpakonyi autószerelő műhelyben áron alul eladásra kínálta – olvasható az Ügyészség közleményében.

Az autókereskedő az ellopott kocsit ismerősei közreműködésével országosan kereste, majd rövid időn belül információt kapott a járműről, amit Törökbálinton megtalált. Az ekkor már német rendszámmal felszerelt autót a tolvaj társa visszaadta a kereskedés tulajdonosának.

Az ügyészség a tiszakécskei férfit nagyobb értékű lopás bűntettével, míg társát pénzmosás és egyedi azonosítójellel visszaélés bűntettével vádolja és ezért szabadságvesztés büntetés kiszabását indítványozta.

