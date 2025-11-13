A villanyautósok számára nem sok fontosabb értékmutató létezik a töltési sebességnél: az elmúlt években elképesztő fejlődést értek el ezen a téren, és bár az igazán hangzatos ígéretek valahogy nem akarnak valóra válni, ma már egyre általánosabb, ha 20 perc körül 80%-ig tölthető egy lemerült akku.

Persze van egy másik megközelítés is: ez az akkumulátor cseréje. Ebben a kínai Nio márka számít úttörőnek, de mások is foglalkoznak a témával, nem is eredménytelenül.

Most például a szintén kínai CATL jelentette be, hogy olyan akkucserélő infrastruktúrát épített ki, amely 99 másodperc alatt cseréli az Európában ismeretlen AION UT Super nevű elektromos autó akkuját. Ez teljesen feltöltve a kínai szabvány szerint 500 kilométeres hatótávolságot biztosít, amivel a villanyautó a benzines és dízel modelleknél is gyorsabban folytathatja az útját – igaz, azok a valamivel hosszabb tankolás fejében még mindig messzebb jutnak két megállás között.