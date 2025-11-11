A 2020 és 2025 között gyártott Jeep Wrangler 4xe, illetve a 2022-2026. modellévi Jeep Grand Cherokee 4xe modelleket sújtó hibát fedezett fel a járművek gyártója, a Stellantis, így világszerte visszahívják a potenciálisan érintett autókat, összesen mintegy 375 ezer darabot.

Ezek többségét (mintegy 320 ezer autót) az USA-ban adtak el, de a fennmaradó 55 ezer egy része minden bizonnyal Európába is eljutott, hiszen mindkét modellt forgalmazzák itt is.

12 fotó

A Stellantis és az akkumulátorokat gyártó Samsung SDI számára ismerős a szituáció, hiszen egy hasonló probléma miatt 2024-ben már vissza kellett hívni 154 ezer plug-in hibrid Jeepet.

Úgy tűnik, akkor nem sikerült orvosolni a bajt, vannak olyan autók, amelyeket két éven belül másodszor kell visszavinni a szervizbe emiatt – igaz, legalább a gyártó ingyenesen korrigálja a hibát.

Abból a tizenkilenc autótűzből, amelyről a Stellantisnak tudomása van, kilenc már átesett a 2024-es ügy után alkalmazott szoftverfrissítésen, de tíz eset vadonatúj.

A Samsung nem kommentálja mélységében az esetet, írja, a Reuters, ugyanakkor feltételezik, hogy az esetek mögött mechanikai hiányosság (egy sérült vagy hiányzó elválasztó elem) rejlik, amit további jelenségek súlyosbítanak.

A Jeep arra kéri a tulajdonosokat, hogy a beavatkozásig ne parkoljanak épületek közelében, illetve ne töltsék járművüket.

Idén ősszel ez a második jelentős visszahívása a Jeep márkának: októberben mintegy 300 ezer autón kellett javítani a rögzítőféket, miután elgurultak a parkoló járművek.

A Jeep 4xe technológiája kétliteres benzinmotort kombinált villanymotorral, a rendszerteljesítmény 380 LE, a maximális kombinált forgatónyomaték 637 Nm. A járművek a manapság egyre gyakoribb villanymotoros összkerékhajtás helyett hagyományos mechanikus 4WD rendszert kaptak.