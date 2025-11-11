Elektromos MINI Countryman modellen tanulhatnak a műszaki egyetem hallgatói a jövőben. Az autót a BMW Group Magyarország a Rack Autó Márkakereskedéssel együttműködésben adományozta a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépjárműtechnológia Tanszékének oktatási és kutatási célra – derül ki a német konszern közleményéből.

A szabadidő-autó az egyetemi laboratóriumi és gyakorlati képzést szolgálja, segítve a hallgatókat abban, hogy közvetlenül is megismerkedhessenek az elektromobilitás és a modern hajtástechnológiák világával.

A közúti forgalomban nem használható modell segít, hogy a hallgatók korszerű, valós technológiákkal találkozzanak már az egyetemi évek alatt. Foglalkozhatnak az elektromos hajtásrendszerek diagnosztikájával és energiamenedzsmentjével. Ugyanezen témákban a BMW Group szakmai trénerei az egyetemi oktatókat is segítik.

A harmadik generációs, tisztán elektromos MINI Countryman SE ALL4 a brit gyártó legnagyobb modellje. Villanymotorja 230 kW (313 LE) teljesítményű, 494 Nm csúcs forgatónyomaték leadására képes. Az összkerékhajtású modell egy feltöltéssel 433 kilométer (WLTP) hatótávot ígér.

