A napokban szemfüles újságírók egy érdekes konvojt figyeltek meg a Mazda kaliforniai fejlesztőközpontja körüli utakon: egy álcázó burkolatokkal ellátott Mazda CX-90 vonult együtt egy Hyundai Ioniq 5-össel és egy Tesla Model Y-nal.

Ez megerősíteni látszik azt a korábbi feltételezést, hogy a Mazda elektromos szabadidőjárművel bővíti kínálatát. Az alapokat nem az észak-amerikai piacra fejlesztett CX-90 fogja adni, de vélhetően még csak nem is annak valamivel keskenyebb karosszériájú, Európában és Japánban forgalmazott változata, a CX-80.

A Carbuzz magazin által közzétett fényképek egyikén egyértelműen látszik ugyanis, hogy a módosított karosszérialemezek alatt egy jelentősen rövidebb tengelytávú architektúra lapul (a turpisságot az első kerékdob furcsa, aránytalan kivágása árulja el.)

A leendő villanyautó, amely elvileg már 2027-ben piacra kerülhet, egy vadonatúj, kifejezetten elektromos modellek számára kifejlesztett padlólemezre épül. Ez lesz tehát a Mazda első olyan villanyautója, amelyet nem másik modell alapjaira építenek, vagy más gyártótól vettek át. Ezt az új villanyautót jelentős részben számítógépes szimulációk és mesterséges intelligencia alkalmazásával fejlesztik, ami felgyorsítja és gazdaságosabbá teszi a folyamatot.

Képeinken az október végén bemutatott Mazda Vision-X Coupé plug-in hibrid tanulmányautó látható.