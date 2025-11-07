Budapest XVIII. kerületének polgármestere, Szaniszló Sándor bejelentette, hogy a kerületben kilenc új fix traffipaxot állítanak szolgálatba a közlekedésbiztonság növelése érdekében.
A kilenc Trafiboxból az elsőt november 6-án már átadták az Alacskai úton, a továbbiak telepítése folyamatosan zajlik. A polgármester a helyszíneket is bejelentette.
Itt lesznek új Trafiboxok a XVIII. kerületben:
- Alacskai út
- Nemes utca
- Üllői út 483.
- Petőfi Sándor utca
- Nefelejcs utca
- Nagykőrösi út
- Liszt Ferenc Repülőtérre vezető út (2 darab)
- Cziffra György utca
A polgármester szerint a traffipaxokkal nem a büntetés a cél, hanem az, hogy senki ne veszélyeztesse mások életét.
