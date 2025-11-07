Budapest XVIII. kerületének polgármestere, Szaniszló Sándor bejelentette, hogy a kerületben kilenc új fix traffipaxot állítanak szolgálatba a közlekedésbiztonság növelése érdekében.

A kilenc Trafiboxból az elsőt november 6-án már átadták az Alacskai úton, a továbbiak telepítése folyamatosan zajlik. A polgármester a helyszíneket is bejelentette.

Itt lesznek új Trafiboxok a XVIII. kerületben:

  • Alacskai út
  • Nemes utca
  • Üllői út 483.
  • Petőfi Sándor utca
  • Nefelejcs utca
  • Nagykőrösi út
  • Liszt Ferenc Repülőtérre vezető út (2 darab)
  • Cziffra György utca

A polgármester szerint a traffipaxokkal nem a büntetés a cél, hanem az, hogy senki ne veszélyeztesse mások életét.

