Budapest XVIII. kerületének polgármestere, Szaniszló Sándor bejelentette, hogy a kerületben kilenc új fix traffipaxot állítanak szolgálatba a közlekedésbiztonság növelése érdekében.

A kilenc Trafiboxból az elsőt november 6-án már átadták az Alacskai úton, a továbbiak telepítése folyamatosan zajlik. A polgármester a helyszíneket is bejelentette.

Itt lesznek új Trafiboxok a XVIII. kerületben:

Alacskai út

Nemes utca

Üllői út 483.

Petőfi Sándor utca

Nefelejcs utca

Nagykőrösi út

Liszt Ferenc Repülőtérre vezető út (2 darab)

Cziffra György utca

A polgármester szerint a traffipaxokkal nem a büntetés a cél, hanem az, hogy senki ne veszélyeztesse mások életét.

