A jubileumi autó egy MG ZS Hybrid+ volt. A SAIC Motor 2021-ben indította el az MG márka újjáélesztését a közép- és kelet-európai piacon, Budapestet választva regionális értékesítési központjául. Az MG alkatrészraktárt és műszaki oktatási központot is létrehozott.

Az első MG-k 2022 szeptemberében kerültek a hazai ügyfelekhez. Azóta a márka folyamatosan bővíti kínálatát: a magyar vásárlók már az MG ZS, MG HS, MG4, MG3, MGS5 EV és Cyberster modellek különböző meghajtású változatai közül válogathatnak. Az országos márkakereskedői hálózatnak több mint húsz tagja van.

Az ötezredik magyarországi MG-t Martin Zheng országos kereskedelmi igazgató és Ambriskó István, az MG Borsod Autó ügyvezetője adta át oklevél és ajándékcsomag kíséretében a szerencsés vásárlónak.

A jubileumi autó hajtáslánca az MG3 városi ferdehátúból ismerős full hibrid. A konfiguráció 102 lóerős, 1,5 literes benzinmotort kombinál 100 kW-os villanymotorral, a legnagyobb rendszerteljesítmény 196 lóerő, ami 8,7 másodperces gyorsulást tesz lehetővé 0-ról 100 km/órára.

