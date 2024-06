Hasonlóan a külsőhöz, az MG3 utastere is tisztességes iparosmunka. Látványra harmonikus, összeszedett benne minden, és olyan kisebb nagyobb részletek kitalálására is maradt energiájuk, mint amilyen a 3D textúrájú üléskárpit, az alul felül kissé lapított, sportos kinézetű kormány, vagy a narancsszínű díszvarrások, vagy az utasülés előtti mintás betét a középkonzolon.

Műszerfala már a belépő szinttől digitális, ez a VW termékekben lévőre hasonlító, kisebb, 7 colos méretű, és emellett van egy nagyobb, 10,25 colos képernyő is a fedélzeti rendszer funkcióinak. Az irányváltó egy méretes forgókapcsoló, amit tekergetni kell, de a P állás a gomb közepének megnyomásával kapcsolható. Mellette az elektromos rögzítőfék és a vezetési mód választó gombja található. Az egész alig vesz el értékes helyet a térből, így marad mellette hely a poharaknak, kisebb nagyobb, utazás közben fontosnak tartott kacatoknak is.

Van hely a telefonnak is, amit USB-A, és C aljzatról is lehet tölteni és van 12 voltos csatlakozó is elöl. Emellett gondoltak a menetrögzítő kamerával autózókra is, nekik nem kell a műszerfalon átlógó töltőkábelt kerülgetni, mert előzékenyen a belső visszapillantó mellé is tettek egy USB aljzatot a hasonló eszközök táplálására.

Sajnos a klímavezérlés valódi gombjait hiába keressük, a hőmérsékletet csupán a fedélzeti rendszer menüjéből lehet állítani. Sőt, nekem úgy tűnt, hogy ha telefonról, az azon futó applikációt tükrözve navigálunk, akkor hiába nyomkodjuk a klímamenüt előhozó gombot a kijelző alatt, egyáltalán nem tudunk változtatni a beállított hőmérsékleten. Bízom benne, hogy csak én néztem be valamit, és valahogy mégis el lehet jutni odáig a navigációs menüből kilépés nélkül is.

Első ülései kényelmesek, habár az ülőlap lehetne valamivel hosszabb is, a kárpitozás minősége, tapintása is klassz és bár a berendezés nagy része masszív műanyagból készült, mégsem olyan érzés, hogy olcsó autóban ülünk. Második üléssorába könnyű beülni, a hátsó ajtók elég nagyra nyílnak és az ajtónyílás is nagy. A helykínálat 190 centiméteres magasságig pont elég, épp marad egy egy ujjnyi hely térdnél, illetve a fej fölött.

Csomagtartója a hátsó ülés alá épített akkumulátor miatt csupán átlagos méretű, 293 literes. Használhatóságban viszont nincs vele probléma, szatyorakasztó, csomagrögzítő fémfülek és LED világítás is került hátra, illetve padló alatti rekesze is van. Ide a kötelező felszereléseket és a 12 voltos akkumulátort rejtették.