Európában több mint háromszor annyi használt autó cserél évente gazdát, mint ahány új autót eladnak. Ezért is fontosak azok a felmérések, kutatások és szavazások, amelyek néhány évnyi használat után összegzik az egyes típusok jellemzőit, erősségeit és gyengéit.

A What Car? magazin mértékadó megbízhatósági felmérésének eredményeiről már többször beszámoltunk a Vezess hasábjain; a több tízezer tulajdonos valós tapasztalatán alapuló eredmények sokat segíthetnek a tájékozott autóvásárlásban.

A szerkesztőség most közzétette a legjobb használt autók listáját: itt kategóriánkénti bontásban közlik, hogy a tapasztalatok szerint mely típusokkal járhatunk a legjobban, ha nem ragaszkodunk az újautó-szaghoz és a nullkilométeres futásteljesítményhez. A megbízhatóság és a szervizköltségek mellett a használat során érvényesülő erények: a vezethetőség, a kényelem, a helykínálat, a szolgáltatások is szerepet játszottak a minősítésben.

Az alábbi galériában kategóriánként mutatjuk be a szavazás győzteseit, majd a közülük kiválasztott végső győztest: az Év Használt Autóját.

What Car? Év Használt Autója 2026