A Subaru 1988-ban hozta létre motorsport-részlegét. A Subaru Tecnica International (STI) elsősorban a rali világbajnokságban ért el maradandót, de a hosszú távú versenyzésben is jelentős eredményeket mutathattak fel. Ezzel párhuzamosan az STI a márka közúti típusainak sportos változataiért is felelt, de az utóbbi időben a SUV-ok és a hibrid hajtásláncok térnyerése mellett a háttérbe szorult, majd számos piacon (így Európában) el is tűnt a kínálatból a sportos modellopció.

A jelek szerint azonban ezen változtatni szeretne a Subaru: az október végén megnyílt Tokiói Autószalonon két olyan tanulmányautót is bemutattak, amely hangvételükben hitelesen folytatják az STI-k egykori legendáját.

A Performance-E STI tanulmány azt vetíti előre, milyen lehetne egy tisztán elektromos Subaru sportautó. Az ötajtós koncepciójármű aerodinamikai elemei kifejezetten agresszívak; a hátsó lökhárítóba széles, messze hátra nyúló diffúzort applikáltak, a szélvédő alatt kacsafarokban végződik a karosszéria.

Két éve egy elektromos versenyautó-tanulmányon jelent meg az STI címke:

A tető kilépő élénél egy érdekes megoldással találkozhatunk. A tetőkeret meghosszabbításában elhelyezett, függőleges légterelő idomokat ugyanis nem köti össze vízszintes légterelő, a gyártó elmondása szerint az egyéb áramlástani megoldások – az említett diffúzor, az orrpanel mögött kialakított légcsatorna, valamint vélhetően a padlólemez – ugyanis kellő mértékű leszorítóerőt ébresztenek.

Külön említést érdemelnek a teljességgel egyedi keréktárcsák, amelyeken szokatlan megjelenésű betétek szolgálnak a légörvények kiküszöbölésére; ezek arany festése a karosszéria kékjével együtt a Subaru STI hagyományos színvilágát kelti életre.

Csak szöveges leírás alapján tudjuk, hogy az utastérben „vezetőközpontú környezet és tágas helykínálat” vár, az „innovatív technológiák” pedig “ösztönös, lélegzetelállító reakciókat tesznek lehetővé.”

Sokkal könnyebben értelmezhető a Performance-B STI tanulmányautó, amely egyszerűen a legutóbbi, hatodik generációs Impreza hagyományos optikai és aerodinamikai elemekkel megvadított átiratának tűnik. Boxermotort és mechanikus összkerékhajtást ígér az autó, azaz hű marad a márka alapvető értékrendjéhez.

Mivel a Subaru számos fontos piacán, így Észak-Amerikában és Japánban egyaránt található a kínálatban sportos szedán (WRX néven), az utóbbi, belső égésű motorral szerelt koncepció megvalósulására elsősorban itt számíthatunk. Európában ugyanakkor érdekes opció lehet az elektromos STI érkezése. Annál is inkább, mert elektromos típusait rendre a Toyotával összefogásban valósítja meg a Subaru, tehát ha náluk lesz sportos villanyautó, a Toyotánál is számíthatunk ilyenre – talán éppen a frissen bemutatott Toyota Corolla formatanulmány által megelőlegezett szérián belül.

