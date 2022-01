6 perc és 5,33 másodperc: a Volkswagen ID.R ennyi idő alatt tett meg 2019 nyarán egy kört a Nürburgringen. Ezzel minden idők leggyorsabb villanyautója és abszolút második leggyorsabb autója az ikonikus versenypályán. A Subaru Tecnica International, azaz az STI nem próbálja meg elvenni tőlük a dicsőséget, mindenki mástól azonban igen: a közeljövőben (a tervek szerint már 2023-ban) 6 perc 40 másodperc alatt kívánják teljesíteni a hosszú kört, ezzel leszorítva a jelenlegi harmadik helyezettet, egy Porsche 911 GT2 RS MR-t (6 perc 40,33 mp) a dobogóról.

Erre a feladatra készült az STI E-RA tanulmányautó, amely az előzetes tesztek szerint be is válthatja a hozzá fűzött reményeket. Az autónak, amelyet a Tokiói Autószalonon mutatott be a Subaru, mind a négy kerekét külön villanymotor hajtja, összesen 800 kW, azaz 1088 lóerős teljesítménnyel.

A villanymotorokat a Yamaha gyártja a Subaru számára: a magas fordulatszámon üzemelő, nagy nyomatékú egységek beépített invertert kapnak. Az energiaellátásról egy 60 kWh kapacitású lítiumion-akkumulátor gondoskodik, ami a 20 kilométeres távra meglehetős túlzásnak tűnik.

A kerekek hajtását speciális nyomatékvektor-szabályozó rendszer felügyeli, így minden pillanatban a tapadási határon, maximális erőátvitellel vezethet a pilóta. A rendszer figyelembe veszi a kerekek forgási sebességét, a jármű sebességét, a kormányszöget, a gyorsulási és perdületi értékeket, a féknyomást, valamint a kerekekre eső terhelést.

A konfigurációt egyébként nem önkényesen alakította ki a Subaru: figyelembe vették az FIA E-GT szabályrendszerének előírásait.