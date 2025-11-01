Az észak-amerikai SEMA tuningipari szakkiállításra készítette el az Ioniq 9 elektromos szabadidőjármű múltidéző átiratát a Hyundai.

A projektet egy online autós tartalmakat gyártó csapat, a BigTime terelgette – erről tanúskodik a hátsó tengely fölötti felirat is, amely a diszkókorszakból átmentett betűtípussal hirdeti az alkotók személyét.

A munkához egyébként a produkciós iroda saját, 1977-es gyártású Kenworth K100 „Cabover” (azaz nem csőrös) nyerges vontatója biztosította az ihletet.

Szintén korhű stíluselem a szélvédőkeretre rögzített, nyolc lámpából álló kiegészítő világítás; ha máshonnan nem, a Vissza a jövőbe! trilógiából lehet ismerős ez a megoldás.

Az Ioniq 9 emelt futóművet is kapott, gyári kerekeit klasszikus, bár kissé stílusidegen OZ Rally Racing felnikre cserélték, azokra durva mintázatú, vegyes használatú abroncsokat szereltek.

Érdekes volna látni, hogy az akár két villanymotoros, összkerékhajtású hajtáslánccal is elérhető nagy Hyundai hogyan viselkedne laza talajon, sziklákon, meredek emelkedőkön, erre vonatkozó terveiről azonban nem nyilatkozott a Hyundai.

