Utazni az időben talán mindannyiunk nagy vágyai között szerepel, de amíg az időgép nem létezik, addig is van rá megoldás. Ezzel a Toyota pickuppal például garantáltan visszamész 1985-be, amire már csak az autó is képes lenne, de a platóján még egy veterán Yamaha motorkerékpár is a tiéd lehet.

Éppen ilyen Toyotát kapott Marty is a Vissza a jövőbe trilógiában, ám fekete fényezés helyett ezen egy korabeli gyárilag kérhető dizájn szerepel. Az autó tökéletes állapotban van, 2,4 literes benzinmotorját felújították, hajtáslánca viszont közel tökéletes állapotban megmaradt, sokat nem kért ahhoz, hogy ennyire klasszul mutasson.

A rikító színű susogós melegítő együttes szinte alap tartozék lenne egy ilyen szetthez. A barna szövet belső és a fehér alapon piros és sárga dekor szinte megszólaltatja a fejünkben a klasszikus synthwave dallamokat, hirtelen elkezdjük dúdolni a Take on me szövegét és lila fényköd húzódik a szemünk elé.

Ehhez a tökéletesnek tűnő csomaghoz tartozik egy motorkerékpár is, ami a platón kapott helyet. Kicsit öregebb, 1978-as az a Yamaha GT80 enduro, ami tartozik a Toyotához. Könnyen el tudjuk képzelni a 72 köbcentis veterán motor éles hangját, ahogy kékes füstöt hagyva maga mögött elzúg előttünk.

A Toyotán korhű, de utángyártott felnik szerepelnek BF Goodrich terepgumikkal, amik a zárható összkerékhajtással és a kézzel zárható első differenciálművel valódi terepképességeket adnak a járgánynak. Szintén korhű a csőből készült lökhárító és küszöb szett, valamint a bukókeretre erősített négy KC szúrófény.

Korához képest keveset futott autóról van szó, 95 000 mérföld, nagyjából 152 000 kilométer van az órájában, az állapota pedig ehhez képest is sokkal jobb, mint gondolnánk. Ezért a könnyed időutazásért nem is kell most túl sokat fizetni. A licit még nem ért véget, jelenleg 17 000 dollárnál, 5,6 millió forintnál tart az időutazós csomag ára.