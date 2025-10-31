60 évvel ezelőtt alapították az Irmschert, ez idő alatt pedig nem lopták a napot: a német tuningműhely eddig 550 ezer hétköznapi autót alakított át limitált szériás darabbá. Kedvenc partnerüknek az Opel volt, ám nem határolódtak el más márkáktól sem. Azzal pedig, hogy az Opel a Stellantishoz került egy halom másik márka mellé, mondhatjuk, hogy kinyílt a világ a tuningolók számára.

Ki is használta szépen ezt az Irmscher, és húzott egy meglepőt, ugyanis a Leapmotorral bútorozott össze. A kínai gyártóban részesedéssel rendelkezik a Stellantis, de az autók (egyelőre még) Kínában készülnek. Ez azonban nem volt akadály: lecsaptak 250 darab Leapmotor C10-re, melyekből megszületett a Leapmotor i C10.

Az i C10 talán legnagyobb dobása az, hogy nálunk nem elérhető összkerékhajtású, 800 V-os elektromos rendszerű autóból született. Előbbi azt jelenti, hogy immár nem csak a hátsón, hanem mindkét tengelyen van villanymotor, így a rendszerteljesítmény 598 lóerő. A lítium-vasfoszfát akkumulátor 81,9 kWh-s, és ha fel van töltve, az autó 4 másodperc alatt eléri álló helyzetből a 100 km/órás sebességet.

Ami a külső megjelenést illeti, látványosak az új ötküllős felnik, illetve a hátsó spoiler. Emellett piros csíkokkal díszítették az autót, melyek hátulján a modelljelzést is cserélték. A legfontosabb változtatás azonban nem is látható: feszesebb futóművet kapott az i C10, így jobb lett a szabadidőjármű kezelhetősége.

A Leapmotor jelenlegi csúcsmodellje a márka németországi kínálatának hivatalos részévé is vált. Az árlistán az i C10 5000 euróval kerül többe, mint az ugyanilyen teljesítményű összkerékhajtásos modell (49 900 euró vs. 44 900 euró; átszámítva 19,3 millió forint, illetve 17,4 millió forint).

Az Irmscher egyébként jelezte, ez a modell egy hosszú távú együttműködés kezdetét jelenti, azaz a jövőben számíthatunk tőlük tuningolt kínai autókra.

