Minimalista megjelenés, elektromos hajtáslánc, természetes anyagokból építkező, letisztult belső tér, a háttérbe húzódó digitális tartalmak: a Müncheni Autószalonon bemutatott Audi Concept C elvileg azt volt hivatott bemutatni, hogyan képzeli el jövőbeli típusainak formanyelvét a márka.

Mostanra megváltozott az üzenet: a legújabb sajtóközlemény szerint a tanulmány nem általános stílusgyakorlat, hanem egy leendő, tisztán villanymotoros sportautó előfutára.

Konkrétumokat továbbra sem közöl a gyártó, azon kívül, hogy a sorozatgyártású verzió is megkapja a nyitható keménytetőt. Hajtásképletek terén a nagyteljesítményű elektromos járműveknél szokásos lehetőségek jönnek szóba: az alapmodell hátsókerék-hajtású lesz, de lesz összkerékhajtású quattro verzió is – persze nem mechanikus osztóművel, hanem két külön vezérelt villanymotorral megvalósítva.

Ami az elektromos architektúrát illeti, szóba jöhet a már ismert és többször alkalmazott, 800V-os PPE platform, amely akár 270 kW-os töltési teljesítményt támogat, a rendszer eddig ismert maximális tartós teljesítménye 450 kW, azaz 612 LE.

Ennél valószínűbb, hogy a Porsche 718 modellcsalád utódjával közös, tisztán elektromos sportautó-padlólemez adja majd az alapot – erről egyelőre végképp nincsenek információk –, és hát ott van még egy harmadik lehetőség, a teljesen egyedi platform, bár ez a legkevésbé valószínű.

Az akkumulátorok nem a padló alatt, hanem az ülések és a hátsó tengely között helyezkednek el, ami mélyebb üléshelyzetet tesz lehetővé.

A hab a tortán a bevezetés várható időpontja: az Audi szeretné 2027-ben bevezetni a modellt, amely így együtt érkezhet a fent említett Porsche sportautókkal.

Nem minden sportautó-tanulmányból lesz szériagyártású modell…