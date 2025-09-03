Az utóbbi időkben már esett szó arról, hogy az Audi visszahozná a TT kupét és roadstert a kínálatba. Ha a Concept C, amelynek hivatalos világpremierjére majd csak a jövő héten kerül sor, egy későbbi szériamodell előfutára, akkor mindkettőt megkaphatjuk egyben: a retro tanulmányautó ugyanis két részből álló, motorosan nyitható keménytetőt alkalmaz, amely vélhetően a mögötte húzódó, középmotoros architektúrát sejtető, hátsó szélvédő nélküli, masszív tömb burkolata alatt tűnik el.

Ahogy a fent ismertetett stíluselem arra enged következtetni, hogy a két ülés mögött helyezkedik el az erőforrás, akár a hosszú orrban is elférne egy motor. A valóság mindkettőnél prózaibb: a Concept C villanymotoros, de az elrendezést nem közölte a gyártó, ahogy azt sem, hogy hány villanymotort kapott a tanulmány, vagy, hogy mely tengelye(i) hajtott(ak).

Jelen pillanatban persze a műszaki tartalomnál fontosabb a dizájn, mert kívül-belül minimalista kialakításra készül áttérni az Audi, és ennek lehet az előfutára a Concept C, amely az Art Deco és a Bauhaus stílusjegyeit viseli magán.

Ez önmagában nem újdonság: XXI. századi története során másodszor lép vissza az 1930-as évekbe az Audi. Az első alkalom pont az ezredfordulón volt, amikor egy középmotoros hipersportautó-tanulmány, az Auto Union legendás versenyzője után Rosemeyer névre keresztelt koncepciójármű. Összekötő elem a keskeny, magas és díszítetlen hűtőmaszk, a beltérben a bútorok és a szerelvények, és a végletekig vitt letisztultság.

A fényforrások elöl és hátul ugyanazt a sémát követik: négy, vízszintesen elrendezett LED-csíkból állnak, és az elöl, oldalt kialakított légbeömlőkkel együtt fenyegető hatást keltenek.

A beltérben természetes anyagok (fa, szövet, fém), geometrikus formák és teljesen csupasz műszerfal teremti meg a kívánt hangulatot; ha viszont infotainment funkciókra volna szükségünk, középen előcsalogatható egy 10,4 colos érintőképernyő.

Ami az eredeti TT-t illeti, azt az első autótól az utolsóig kizárólag Győrben gyártották, három generáción át. 1998 és 2023 között 662 ezer kupé és roadster készült itt, a negyed évszázados sikertörténet viszont valószínűleg máshol folytatódik majd, ha folytatódik egyáltalán: a cég villanyautó-gyártása jelenleg Zwickauban és Ingolstadtban koncentrálódik (legalábbis Európában), ugyanakkor az itt készülő járművekbe Győr készíti a villanymotorokat.

