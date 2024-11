A Chrysler a kilencvenes években több érdekes koncepcióval előrukkolt. Az 1993-as középkategóriás LH széria – amelybe a Dodge Intrepid, Eagle Vision, Chrysler Concorde és LHS modellek tartoztak – elismeréseket kapott a merész formai megoldások miatt, csakúgy, mint a vidám és tágas Dodge és Plymouth Neon kompakt autók. A gyártó emellett álomszerű koncepcióautóival is híressé vált, amelyek közül talán a leghíresebb a Chrysler Atlantic volt.

Megidézte az aranykort

Tom Tremont, az Atlantic egyik tervezője, egy 1995-ös Top Gear epizódban elmondta, hogy az autó ötlete 1993-ban született meg, amikor a cég akkori elnöke, Bob Lutz és a formatervezési igazgató, Tom Gale visszatért a Frankfurti Autószalonról és a Párizsi Concours d’Elegance-ról.

A végső dizájn Bob Hubbachtól származott, aki a Dodge Viper GTS koncepciót is jegyezte. Drámai és hatásos vonalakat rajzolt: egy hangsúlyos központi borda indul a frontrésztől kezdve, és fut végig a motorháztetőn, a tetőn, a csomagtartón és az üvegeken, emlékeztetve a Bugatti Type 57SC Atlantic-ra (amely nyilvánvalóan a nevét is adta). Az osztott hűtőrács is az 1950-es éveket megelőző időszakot idézte meg, míg a különálló sárvédők és az ívelt oldalsó ablakok az 1937-es Talbot-Lago T150SS „Teardrop”-ból merítenek ihletet.

A 21 colos első és 22 colos hátsó kerekek a kilencvenes évekhez képest hatalmasak voltak, bár elhalványulnak a II. világháború előtti egyedi gyártású modellek méretei mellett.

A belső tér hasonló koncepciót visz végig. Egy markáns vonal fut végig a műszerfalon és a középkonzolon, összehozvaa négyüléses kabint a külsővel. Az analóg óra és a hőmérsékletmérő gyöngyház számlapokkal díszített, és a bézs és mélyvörös kárpitozással együtt kifinomult megjelenést kölcsönöz a belsőnek.

Ez tényleg működött

Ellentétben a mai koncepcióautók többségével, amelyeket csupán apró elektromos motorok mozgatnak a színpadon, a Chrysler Atlantic ténylegesen vezethető volt, méghozzá a Dodge Viper platformjának módosított változatával. A hosszú motorháztető alatt egy 4,0 literes soros nyolchengeres, 360 lóerős motor dolgozik, amely két Neon 2,0 literes négyhengeres motorból lett összeszerelve. A nyolchengeres soros kialakítás újabb visszakacsintás a harmincas évek luxusára.

A hátsó tengelynél egy négyfokozatú automata váltó található, amelyet az elsőkerék-meghajtású Chrysler LHS-ből vettek át, de hátulra szerelve alkalmazták ennél a koncepciónál. A későbbi Plymouth Prowler is hasonló erőátviteli elrendezést alkalmazott, bár a motorházban egy 3,5 literes V6-os LHS-motor dolgozott. Bár a motor teljesítménye tisztességes volt, az Atlantic nem volt különösebben gyors, mivel a váltó áttételezése nem volt ideális a hatalmas kerekekhez.

Az Atlanticet sosem tervezték komoly eladási célra, bár a mérnökök biztosra mentek, hogy a Viper V10-ese befért volna a motortérbe, és a karosszéria – amelyet a kaliforniai Gaffoglio karosszériépítő cég készített háború előtti stílusú kézműves acél karosszériaként – jobban közel állt a sorozatgyártáshoz, mint sok koncepcióautó fa és üvegszálas teste.