A debreceni rendőrök a balesetek megelőzése, a közúti közlekedés biztonságának növelése, valamint a szabályszegők forgalomból történő kiszűrése érdekében rendszeresen tartanak közlekedésrendészeti ellenőrzéseket. A társhatóságokkal közösen is folynak ezek a célzott akciók, amiken kiemelt figyelmet fordítanak az illegális gyorsulási versenyek visszaszorítására, illetve az engedély nélkül átalakított járművek kiszűrésére is.

A hétvégén történt ellenőrzésre a közlekedési hatóság szakemberei is kitelepültek, és tüzetesen átvizsgálták a megállított járműveket. A több tucat autó közül ötöt soron kívüli műszaki vizsgára rendeltek be.

A hatóságok a jövőben is terveznek hasonló jellegű ellenőrzéseket. A debreceni rendőrök továbbra is mindent megtesznek azért, hogy senki ne sérüljön meg a közutakon.

Szétcsaptak a rendőrök a debreceni tuningautósoknál 1
Szétcsaptak a rendőrök a debreceni tuningautósoknál 2
