Ahogy közeledünk a 2025-ös szezon fináléjához, egyre nagyobb a tét a NASCAR-ban: az észak-karolinai Charlotte Motor Speedwayen rendezett, múlt hétvégi forduló után már csak nyolcan maradtak versenyben a bajnoki címért a rájátszásban. Az utolsó továbbjutó pozíció sorsa ráadásul a 400 mérföldes – átszámítva csaknem 645 kilométeres – verseny utolsó köréig nyitott volt.

Közel volt hozzá Ross Chastain, hogy karrierje során mindössze másodszor bejusson a legjobb nyolc közé. Az utolsó körben azonban hiba csúszott a számításaiba, azzal ugyanis, hogy elrontotta a 7-es kanyart, a háromszoros Daytona 500-győztes Denny Hamlin megelőzte a 2022-es ezüstérmest, aki így a választóvonal alá került.

Chastain egy kétségbeesett manőverrel próbálta menteni a menthetőt, és az utolsó sikán saját magával együtt Hamlint is megforgatta, majd azzal a lendülettel hátramenetbe kapcsolva meg sem állt a célvonalig.

Bár kétségkívül kreatív és látványos megmozdulás volt, nem bizonyult kifizetődőnek, mivel többen elmentek mellette, köztük Joey Logano is, akivel harcban volt a továbbjutásért, ám így a háromszoros és címvédő bajnokkal lett teljes az első nyolcas – írja a Road & Track.

Chastain amellett, hogy elnézést kért a csapatától és Hamlintől is a hibájáért, a NASCAR rájátszás-rendszerét hibáztatta, amivel már nem először gyűlt meg a baja. 2022-ben, amikor a legjobb négy közé jutás volt a tét, a Trackhouse Racing versenyzője a hajrában a falon előzve verekedte be magát a döntőbe. Külön szabályt ugyan nem vezettek be rá, de a következő szezon előtt a NASCAR szabályalkotói jelezték, hogy a jövőben a hasonló eseteket az érvényben lévő biztonsági előírások alapján kör- vagy időbüntetéssel fogják szankcionálni.

