Vígjátékokban, és számítógépes játékokban látunk olyan húzást, amivel Ross Chastain próbálkozott egy NASCAR futamon, a legutóbbi hétvégén. A sorozat martinsville-i futamának utolsó körében, az utolsó forduló előtt a pilóta padlógázzal koccolta le a falat, és azt egyfajta vezetőnek használva tört előre.

THE MOVE THAT SENDS ROSS CHASTAIN TO THE #CHAMPIONSHIP4 ! pic.twitter.com/67Ku712XZf

A kockázatos, őrült manőver katasztrófa helyett sikerrel ért véget, a 10. helyről egészen az 5. helyig feljött, és ezzel megőrizte esélyét a bajnoki cím megszerzésére.

WHAT…@RossChastain just rode the wall full throttle like he was in a video game to advance into the #Championship4, eliminating @dennyhamlin.



Oh. My. God. #NASCARPlayoffs pic.twitter.com/TQrXnjKXVG