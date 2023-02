Napok kérdése, és elrajtol a NASCAR 2023-as idénye a tengerentúlon, ám ezt megelőzően egy sor szabályváltozást jelentettek be a szervezők. Az egyik legfontosabb módosítás összefüggésben áll Ross Chastain tavalyi, videojátékból átvett megmozdulásával, amivel az amerikai pilóta egészen a döntőig menetelt.

Chastain manővere az internet kevésbé NASCAR-követő bugyraiban is napokig téma volt, és amennyien elismerően csettintettek annak láttán, legalább annyi kritika is érkezett miatta. Új szabályt ugyan nem vezetnek be a falon előzés miatt, de a szervezők jelezték, hogy a jövőben az ilyen előzéseket a meglévő biztonsági előírások szerint fogják büntetni.

Ez a jövőre nézve azt jelenti, hogy minden ilyesféle előzést kör- vagy időbüntetéssel fognak „jutalmazni” a versenyfelügyelők, de a szabálysértéseket alapvetően eseti alapon bírálják majd el.

A Martinsville-ben látottak tehát, amik akkor Chastainnek a finisben még plusz öt pozíciót, egyúttal a legjobb négy közé jutást jelentette, többé nem fordulhatnak elő a tengerentúli sorozatban. Igaz, Chastain még az előző szezon végén ígéretet tett arra, hogy nem fogja megismételni, mondván, „nem volt kellemes”.

Mint azt még akkor elárulta, az ötletet gyerekkorából merítette, amikor 8 évesen még csak a videojátékok világából ismerte a NASCAR-t. „Sosem tudtam, valóban működni fog-e” – jelentette ki. Hosszabb távon viszont jobb fényt vet a sportra, hogy ennek időben elejét vették a szervezők, mert annak aligha lett volna jó vége, ha mindenki a falon autózva próbálná jobb helyzetbe hozni magát.