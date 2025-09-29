Bár Európában nincs nagy közönsége az amerikai NASCAR autóverseny-szériának, néha-néha egy-egy, a pályán (baleset) vagy épp azon kívül történt incidens (lökdösődés-verekedés) kapcsán azért bekerül a(z autós) hírekbe a sorozat. Most is egy ilyet hozunk.

A NASCAR csúcsszériája, a Cup idei 31., a rájátszás/szétlövés – a bajnokság két szakaszból áll, de itt nem bonyolítjuk – 5., Kansas City-beli fordulóján megmutatásra érdemes baleset történt.

A Hollywood Casino 400-as, oválpályás versenyen az amúgy a bajnoki címre már matematikailag sem esélyes Zane Smith került látványos balesetbe: a hajrában a Front Row Motorsports 26 éves versenyzőjének Fordjára ráfutott a toyotás Joe Hunter Nemechek – itt belefér, ennyiért nem írjuk a nevét kisbetűvel! –, a zöld-fekete autó pedig kerekeivel az energiaelnyelő SAFER korlátnak fordulva, a bal oldalán csúszott végig a fal mellett a 4-es kanyar felé.

Filmben már ez is kaszkadőrmutatvány lenne, de az élet néha vadabb, mint a forgatókönyvírók fantáziája, így a szánkázást követően Smith autója még meg is forgott, a tetejével is találkozott az aszfalttal, mielőtt leszakadt abroncsokkal, de végül padlóval lefelé megállt a pálya belső ívén.

Zane Smith's onboard camera and uncensored radio chatter from his flip at Kansas He had a few choice words about how he ended up riding the wall and rolling over (namely, about John Hunter Nemechek) pic.twitter.com/NVIDaMqh8Y — Steven Taranto (@STaranto92) September 28, 2025

A versenyző sértetlenül úszta meg az incidenst, utólag csak azon háborgott, hogy riválisa elmért manővere nélkül top 10-es eredményre lett volna esélye.

Két éve is felfigyeltünk a NASCAR-ra, akkor azért, mert jóval szelídebben, de a falat támasztéknak használva előzött és nyert futamot egy pilóta – az ilyen manővert aztán be is tiltották.