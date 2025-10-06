A Tailored for Speed gyűjteményt az Iron Lynx és Iron Dames versenyistállók alapítói hozták létre, és alapvetően Ferrarikból, méghozzá különleges és ritka Ferrarikból áll. A közelmúltig a gyűjtemény ékköve volt például az egyetlen példányban gyártott Ferrari SP38. Ez ma már nincs a csapat birtokában, vagy legalábbis most nem kínálják eladásra.

Megvásárolható viszont 42 másik autó: 36 Ferrari és nyolc egyéb gyártmány. Hogy végül mennyi pénzt hoz az árverés, előre soha nem lehet megmondani. Az RM Sotheby’s szakértői szerint azonban minden autóra megállapítottak egy reálisan várható minimum/maximum árat. Ennek értelmében a 42 autó összesen 53-61 millió svájci frankért, azaz 22,2-25,4 milliárd forintért cserélhet gazdát.

Az árverés értelemszerűen regisztrációhoz és díjfizetéshez kötött, de a gyűjteményt előtte szabadon megtekintheti bárki – ha tehát ráérsz október 11-én, irány a zürichi Dolder Grand Hotel!

A teljes kollekciót megtalálod ezen a linken, az alábbi galériában tíz különösen érdekes autót emeltünk ki (gyártási évük sorrendjében), a legdrágábbtól egészen a legolcsóbbig (de szó szerint).

The Tailored for Speed Collection, 2025