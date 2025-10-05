Mindössze hetekkel azután, hogy a Chery első két modellje bemutatkozott a magyarországi piacon, a kínai márkának már egy harmadik típusa, a Chery 4 is rendelhető a hazai márkakereskedéseknél. A Tiggo 7 és a Tiggo 8 után a Tiggo 4 képében a paletta egy kisebb kompakt SUV-val bővült, mely olyan ismert modellek kihívója lehet, mint a Dacia Duster vagy a Suzuki Vitara.

A teljesen hibrid hajtású, Cheryben egy 1,5 literes, 95 lóerős benzinmotor, és egy 204 lóerős elektromos motor dolgozik, így a rendszerteljesítménye csaknem 300 lóerő. Az akkumulátor kapacitása 1,83 kWh. Kizárólag elsőkerék-hajtással kapható, amire az a magyarázat, hogy elsősorban városi és agglomerációs közlekedéshez ajánlják, erről árulkodnak a méretei is (4320 mm hosszú, 1831 mm széles és 1653 mm magas).

0-ról 100-ra 8,9 másodperc alatt gyorsul, a végsebessége 150 km/óra.

A Chery Tiggo 4 kedvezményes, 9,69 millió forintos indulóárral debütált. Az alapmodellen felül még Comfort, illetve Premium felszereltséggel kérhető a típus, ami az utóbbi esetben – a bevezető, félmilliós árengedménnyel – 10,49 millió forintért érhető el.

