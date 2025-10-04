2024-től 2026 végéig mintegy 444 milliárd forintot venne ki a kormány a magyar autósok zsebéből többletadó formájában – írta meg a Népszava.

Jövőre az üzemanyagok jövedéki adójának alsó határát a kormány 388,7 forintos euróárfolyamon húzhatja meg. Az elmúlt években rendszerint emelték a jövedéki adó mértékét, noha az Európai Unió valójában 21 éve nem emelt a benzinnél, és 15 éve változatlan a gázolaj esetében is.

Csakhogy a jövedéki adót euróban határozta meg, így annak forintban kifejezett mértékét – az uniós szabályok értelmében – minden évben az előző év október 1-jei hivatalos árfolyam alapján kell frissíteni. Ez alapján jövőre a benzin literje után 177, míg a gázolajé után 163 forint lenne a jövedéki adó, de már az idén is 202, illetve 189 forint volt a tényleges mértéke, holott az uniós küszöbértéket 181 és 167 forintban állapították meg a mostaninál közel 10 forinttal magasabb, 398 forintos euróárfolyam mellett.

A kormány 2024 óta lő újra az EU által elvárt szint fölé – az idén a benzin esetében 19-20, a gázolajnál pedig 22 forinttal –, előtte is pár évig volt ebben szünet a koronavírus-járványra és az orosz-ukrán háborúra hivatkozva. Volt, amikor figyelmeztettek is az uniós küszöb alatti jövedéki adó miatt, amire 41 forintos, egységes emelés volt a válasz, holott elegendő lett volna 28, illetve 26 forinttal emelni.

Újabb csavart jelent a jövedéki adóra nézve, hogy a kormány az inflációkövető adónemek közé sorolja. Márpedig az idén júliusban mért, 4,3 százalékos infláció alulmúlja az előzetes várakozásokat, így már számítani lehet arra, hogy fél évvel elhalasztják az emelést.

Brutális többletadóval sarcolják a magyar autósokat 1
Elmaradhat az év eleji nagy benzináremelés itthon
Nem alakul jól idén az infláció, aminek az egyik…

A Népszava számításai szerint a túladóztatás 2024-ben 117 milliárd forintot vett ki az autósok zsebéből. Az idén – becslések alapján – ennek mértéke 140 milliárd, jövőre pedig – az újabb, várhatóan 8-9 forintos emeléssel – 187 milliárd forint lehet, így jön össze a három évre kiszámolt 444 milliárd forint.

Brutális többletadóval sarcolják a magyar autósokat 2
Sokat bukhatsz a gagyi garázsajtón
Ha a garázs nem önálló épület, hanem a ház része, betörésbiztonsági és hőszigetelési szempontból is sok múlik a…