A kormány fél évvel elhalasztaná a jövedéki adó 2026 januárjában esedékes emelését – mondta a nemzetgazdasági miniszter a 63. Közgazdász Vándorgyűlésen.

A hatályos jogszabályok alapján az üzemanyagok, alkohol vagy éppen dohánytermékek árát a 2025 júliusában mért infláció mértékével, azaz 4,3 százalékkal kellene emelni jövő év elején, ami a benzin esetében kilenc-, a dízel esetében nyolcforintos áremelkedést jelentene – írta a Hvg.hu.

Az ipar- és munkahelyvédelmi akcióterv részeként, a gyenge júliusi inflációs adat miatt fél évvel elhalasztanák a jövedékiadó-emelést, de hivatalos döntés erről még nincs.

