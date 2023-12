Most már biztos: 41,3 forintos drágulásra lehet számítani január 1-től a hazai benzinkutakon, írta a Portfolio. Egy európai uniós szabály miatt januártól jövedékiadó-emelés lesz a benzinre és a gázolajra, de a nyáron bejelentett adóemeléssel a kormány kicsit túlbiztosította magát. Az adómérték egészen 420 forintos euróáárfolyamig elegendő (most 380 forint egy euró), így korábban voltak olyan feltételezések, hogy végül alacsonyabb díjszabást vezetnek be.

Ez nem így történt, a NAV oldalán megjelent legfrissebb jövedékiadó-módosítás alapján kijelenthető, hogy 2024. január 1-től a benzin esetében 152,55 (ha a Brent 50 dollárnál olcsóbb, akkor 157,55), a gázolajnál pedig 142,9 (ha a Brent 50 dollárnál olcsóbb, akkor 152,9) forint lesz literenként az adó mértéke.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az áfával együtt körülbelül 41 forinttal emelkednek az üzemanyagárak. A Portfolio azt írta, amennyiben az EU-s rendelet szerint is alkalmazandó idei, október eleji euróárfolyam mellett határozták volna meg a 2024-től aktuális adóterhet, akkor a benzin esetében literenként 139,3 forint, a dízelnél pedig 128 forintos lett volna a jövedéki adó új mértéke.

