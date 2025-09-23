Hamarosan gyártási kapacitás szabadul fel a Toyota egyik észak-amerikai üzemében, és a távozó szedán helyén két három üléssoros, tisztán elektromos szabadidőjármű készülhet, írja belső forrásokra hivatkozva a Reuters hírügynökség.

A leköszönő Lexus ES eddig a Kentucky államban működő Toyota-gyárban készült, az utódmodellt azonban már Japánban fogják gyártani. Így két villany-SUV költözhet a helyére: az egyik a RAV4, a másik pedig a Land Cruiser elektromos párja lesz.

A tervezett fejlesztésekről semmi tényszerű információ nem áll rendelkezésre, két évvel ezelőtt azonban már bemutatta egy esetleges elektromos Land Cruiser előtanulmányát a Toyota.

Az akkor Land Cruiser SE néven felvonultatott villany-SUV leginkább abban tért el legendás névrokonától, hogy alvázas konstrukció helyett önhordó karosszériát kap. Ez elvileg gyengíti terepalkalmasságát, de az új generációs Land Rover Defender példáján már láttuk, hogy ennek egyrészt nem kell így lennie, másrészt a vásárlókat sem feltétlenül zavarja a váltás.

Ha megmarad a 2023-as tanulmány 5150 mm-es hossza, az újonc a valaha épült második legnagyobb személyszállító Toyota lehet a Sequoia mögött. A jelenlegi Toyota Land Cruiser J300-as alig hosszabb 5 méternél (5015 mm), a Grand Highlander ellenben ott van rögtön az LC SE nyomában a maga 5116 mm-es hosszával.