Nagycsaládos szabadidőjárművet mutatott be a Toyota

Grand Highlandernek hívják, de az alapját adó TNGA-K platformon, valamint hajtáslánc-kínálatának kétharmadán kívül nem sok közös van a Toyota most bemutatott szabadidőjárműve és a 2019 óta Európában is forgalmazott Highlander között.

Az újonc, amelynek méretei egyelőre nem ismertek, sokkal inkább tűnik egy felpumpált RAV4-esnek: szögletes orrkialakítása és a hátsó kerékdob furcsa izomcsomóját nélkülöző, sík oldalfala sokkal frissebbnek, összeszedettebbnek, sportosabbnak mutatja névrokonánál.

A fiatalítás az utastérben folytatódott: a vezetői környezet a modernebb összhatás mellett jóval praktikusabbnak is tűnik. Rengeteg USB töltőaljzatot, méretes pohár- és palacktartót helyeztek el a belső térben, a csomagtartóban 1500W-os hálózati csatlakozó is található. Az első könyöklők között eltolható fedelű, mély rekeszt találunk, az utas előtt, a műszerfalon komplett telefontöltő-központot alakítottak ki, csatlakozóval és tárolópolccal.

Az infotainment rendszer online navigációs funkciókat, fejlett okostelefon-integrációt és telepített zenei streaming szolgáltatókat kínál, a második sorra is kérhetők nem csak fűthető, de szellőztethető ülések is.

A nagy dobás persze a harmadik sor, ahol a korábbi, gyerekekre méretezett helykínálattal szemben állítólag már három felnőtt is elfér – hisszük, ha látjuk (márpedig elvileg látjuk majd, mert a Toyota globális típusnak szánja a Grand Highlandert, de a forgalmazás időzítéséről majd csak idén nyáron fog nyilatkozni.)

A megnövelt helykínálatú harmadik üléssornál nem kevésbé izgalmas újdonság a Crown szedánban debütált, turbómotoros öntöltő hibrid hajtáslánc. A 367 lóerős egység valamivel több mint 6 másodperc alatt gyorsítja 100 km/órára az autót, vontatni pedig akár 2,2 tonnát lehet vele. A fennmaradó két hajtáslánc-opció régi ismerős a Highlanderből: Európában a 2.5 literes hibrid volt eddig az egyetlen opció a modellhez, más piacokon a 2,4 literes turbómotorral is lehetett rendelni. Ezekhez opciós az összkerékhajtás, míg a Hybrid Max hajtáslánc kizárólag négy hajtott kerékkel elérhető.

Az új modell digitális felszereltsége is magas szintű, a vezetőtámogató funkciókat kanyarban fékező, a követési távolságot akár kerékpáros mögött is tartó rendszerrel egészítették ki, és kibővült az aktív biztonsági rendszerek választéka is.