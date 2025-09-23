A hamarosan bemutatkozó Cayenne EV a Taycan és a Macan után a harmadik tisztán elektromos modell lesz a Porsche palettáján. Az eredeti tervek szerint számos további villanyautó követte volna őket, ez azonban most megváltozott.

6 fotó

A módosítás nem érinti a 718 Cayman / Boxster modellcsalád utódját, annál inkább a tervekben szereplő új zászlóshajót, a Cayenne fölé besorolt nagyméretű szabadidőjárművet, amelyet áttervez a Porsche: az egyelőre név és határidő nélküli modell belső égésű motoros (ICE), illetve konnektoros hibrid (PHEV) hajtáslánccal kerül majd piacra.

A belső égésű motorral szerelt Macan 2028 táján kaphat utódot, hasonló ICE / PHEV portfólióval.

A Cayenne-ből, valamint a Panamerából a 2030-as évekig tervezett benzinmotoros, illetve plug-in hibrid változatot a kínálatban tartani a gyártó. Most azonban úgy néz ki, hogy további generációkkal is számol még a gyártó.

Ez legalább annyira tanúskodik a fogyasztók preferenciájáról, mint a Volkswagen-csoport azon meggyőződéséről, hogy az autógyártók kellő nyomást fognak tudni kifejteni a brüsszeli törvényhozásra ahhoz, hogy késleltethessék vagy enyhíthessék a belső égésű motorokra vonatkozó, eredetileg 2035-re ütemezett, teljes tiltást.

Mindezek a változások azonban jelentős pénzt fognak felemészteni, hiszen gyorsan kell módosítani a terveken, illetve le kell állítani már beütemezett projekteket. A Porsche előzetes meglátása szerint a fentiek csak 2025-re 1,8 milliárd euróval (700 milliárd Ft) csökkentik majd a márka üzemi nyereségét. Ezzel együtt is nyereséges évvel számol a cég, az értékesítési haszonkulcs azonban jelentősen megcsappan: a korábban remélt 5-7% helyett immár csak 2%-kal számolnak.

Jóformán minden prémium autógyártó túlbecsülte a villanyautók piacának növekedését: