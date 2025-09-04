A 2025 végén debütáló Porsche Cayenne Electric számos újdonsága közül az egyik legkülönlegesebb az lesz, hogy kábel nélkül is lehet majd tölteni. Az autóhoz indukciós töltőrendszert dolgozott ki a Porsche, amely egyszerűen telepíthető, és akár 11 kW-tal tölti az akkut.

A technológia abban különbözik más, korábbi próbálkozásoktól, hogy az indukciós töltőalap nem egy fali töltőboxhoz csatlakozik, hanem egymagában működik, azaz telepítése gyorsabb és olcsóbb, és a kiépítés letisztultabb.

A 2026 során piacra kerülő vezeték nélküli töltőrendszer állítólag 90%-ot meghaladó hatásfokkal üzemel.

A fejlesztést megelőzően a Porsche széles körű kutatást végzett a felhasználók körében. Innen tudják, hogy az összes töltés mintegy 75 százaléka otthon zajlik, ami értelmet adott egy fix telepítésű rendszernek. A kompakt (117 cm hosszú, 78 cm széles, és 6 cm magas) töltőlemez persze nem csak a garázsban, de parkolóházakban vagy akár szabad téren is telepíthető, egyszerűen rá kell csatlakoztatni az elektromos hálózatra.

Az autó oldalán egy ütés- és vízálló töltőelemet építettek be az első tengely környékére, a padlóra; a vezetőnek tehát nincs más dolga, mint hogy a lemezt az első kerekek közé véve parkoljon le – ezt a panoráma kamerarendszer segíti.

A töltés megkezdéséhez a Cayenne légrugózása leereszkedik; közben mozgás- és akadályérzékelők ügyelnek arra, hogy semmi ne kerüljön az autó és a töltőlemez közé. Ha ez mégis bekövetkezik, a töltés azonnal félbeszakad.

A Porsche Wireless Charging fukciót beleépítik a My Porsche okostelefonos alkalmazásba. A vezeték nélküli töltési folyamat ugyanúgy időzíthető, mint a vezetékes, emellett az álló helyzeti előkondicionálást is támogatja a megoldás.

A mintegy 50 kilogrammot nyomó töltőlemez saját wi-fi és mobil internet modemmel rendelkezik, a későbbiekben tehát vezeték nélkül frissíthető, naprakészen tartható.

A 206-os európai premiert követően más térségekben is megjelenik majd a rendszer.

Az új Cayenne természetesen az egyenáramú gyorstöltést is támogatja majd, a várakozások szerint 400 kW fölötti teljesítménnyel fogadhatja az energiát.

A technológia bemutatáshoz különleges bevonatot kapott a Cayenne prototípusa. A több mint huszonöt rétegből álló festés egyes rétegei vezető, második szigetelő funkcióval bírnak, emellett a pigmentekbe elektrolumineszcens (áram hatására világító) anyagot kevertek. Váltóáram hatására tehát az autó felülete világítani kezd.

