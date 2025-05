Már évek óta arról szól a fáma, hogy az elektromos járművek jelentik a jövőt, azonban az átállás eddig igencsak döcög, mindemellett a mai napig fejvakarásba fulladhat, ha szóba kerül a töltésük – különösen akkor, ha egy repülőtéri parkolóban kell hadakozni a kábelekkel.

Felismerték a problémát a Hyundainál is, ezért együttműködésre léptek az incshoni nemzetközi repülőtérrel, ahol az együttműködés értelmében a dél-koreai gyártó által fejlesztett automata töltőrobotok élesben is megkezdhetik a villanyautók töltését. A hozzájuk használt ACR-technológia a mesterséges intelligencián (MI) kívül megannyi lézerre és szenzorra támaszkodik; a robot karja ezek segítségével találja meg a töltő csatlakozóját, majd töltés után le is zárja a fedelét.

A bejelentéskor kulcsfontosságúként emelték ki a töltőrobot alkalmazkodóképességét, ami annyit takar, hogy más gyártók elektromos autóival is kompatibilis. Azt pedig, hogy az ACR-technológia a forgalmas repülőtéri parkolóban sem fog leblokkolni, számos tanúsítvány bizonyítja – az érzékelők még az elveszett csomagokat és az eltévedt utasokat is észreveszik a balesetek megelőzése végett.

A rend kedvéért jegyezzük meg, a robotiparba sem tegnap szállt be a Hyundai – egy másik közelmúltbéli fejlesztés, amiről a Vezess is beszámolt, szintén erről árulkodik: