Szeptember 20-án és 21-én rendezik meg az Autómentes Hétvégét, melynek keretében a környezetkímélő, fenntartható közlekedési eszközöket népszerűsítik Budapesten.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és a Fővárosi Önkormányzat közös rendezvényének idejére számottevő forgalomkorlátozásokat vezettek be a fővárosban. A lezárások miatt sem szombaton, sem vasárnap nem közlekednek a kiskörúti 47-es, 48-as és 49-es villamosok. Helyettük a budai oldalon a Fehérvári úton a 61-es, a Bartók Béla út külső szakaszán pedig az 56A villamos közlekedik meghosszabbított útvonalon.

A rendezvényhez kapcsolódóan már szeptember 19-én, pénteken hajnaltól lezárták a Jane Haining rakpartot a Szabadság híd és a Margit híd között, míg a hétvégén nem lehet közlekedni a Szabadság hídon, a Vámház körúton a Lónyay utcáig, a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Közraktár utcáig, valamint a Belgrád rakparton a Havas utca és a Fővám tér között – sorolta a lezárásokat a közlekedési társaság közleménye.

A Szabadság híd lezárása idején a BKK az M4-es metró, valamint a változatlan útvonalon és menetrend szerint közlekedő 7-es és 133E autóbuszok, a belvárosi szakaszon a kiskörúti villamosforgalom szüneteltetése miatt az ott közlekedő M3-as metró, a 9-es és 15-ös autóbuszok és a 72-es trolibuszok igénybevételét ajánlja.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) tájékoztatása szerint az V., illetve a XIV. kerületben további időszakos és szakaszos korlátozások nehezítik a közlekedést. Szeptember 21-én, vasárnap 17 óra 30 perctől 21 óráig a fővárosban az Andrássy út Bajza utca és Hősök tere közötti szakaszát, a Hősök terét, valamint a Dózsa György út Podmaniczky utca és Városligeti fasor közötti szakaszát érintik a korlátozások.

Az Index cikke arra is felhívta a figyelmet, hogy a Red Bull Showrunra érkező tömeg miatt a Puskás Arénát körülvevő utcákban is időszakos lezárásokra kell készülni