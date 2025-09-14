Ebben az évben is csatlakozik a MÁV-csoport az Európai Mobilitási Hét programjához, aminek keretében autómentes hétvégével és autómentes nappal évről évre buzdítják a közlekedőket arra, hogy az autózás helyett inkább a fenntarthatóbb, zöld közösségi közlekedést válasszák.

A MÁV-csoport különböző kedvezményekkel készül a rendezvényre. Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) kezdeményezésére szeptember 16-a és 22-e között a társaság nagyvasúti és HÉV-járatain, valamint a GYSEV járatin az utasok ingyenesen szállíthatják kerékpárjukat. Habár ezeken a szerelvényeken külön díjmentes kerékpárjegy megváltása nem szükséges, az ingyenesség nem vonatkozik a kerékpárhelyjegyekre, amiket továbbra is meg kell vásárolni a korlátozott kerékpárszállítási kapacitású InterCity-, expressz-, illetve egyes InterRégió-járatokon.

Szeptember 21-én, az autómentes napon pedig a MÁV-csoport és a GYSEV helyközi járatain korlátlanul lehet utazni a 999 forintért megváltható autómentes napijeggyel.

Helyjegy, illetve kerékpárhelyjegy megváltás azonban ekkor is szükséges azon járatok és szakaszok esetében, ahol az kötelező. A napijegy szeptember 21-én 0 órától éjfélig korlátlan számú utazásra érvényes, azzal Érd, Ercsi és Csongrád helyi járatai is igénybe vehetők.

Az autómentes napijegy a Magyarország24 jeggyel azonos módon használható fel: kizárólag belföldi utazásra, helyközi járatokon, vasútnál csak a 2. kocsiosztályon vehető igénybe. Helyjegyes vonaton, 1. osztályon az adott vonatra, osztályra szükséges helyjegyeket, felárakat meg kell váltani, mint ahogy a Volán járatain történő helyfoglaláshoz szükséges helyjegyet is.

Az autómentes napijegyet már az online csatornákon, a jegykiadó automatában, a pénztárakban és a Volán-járatokon is meg lehet vásárolni az adott napra.

A MÁV-csoport egyes helyi Volán-járatain szintén kedvezmények várják az utasokat: Bonyhádon szeptember 18-án, Sopronban szeptember 22-én minden utas díjmentesen utazik.

Szegeden szeptember 16-a és 22-e között és szeptember 26-án egy személyautó érvényes forgalmi engedélyének felmutatásával együttesen két felnőtt és három, 18 évnél nem idősebb gyermek veheti igénybe menetjegy váltása nélkül a helyi autóbuszokat.

Az autómentes hétvégén, szeptember 20-21-én a fővárosban a kiskörúton tartandó rendezvényen külön standdal, járműbemutatóval, vasútbiztonsági kvízzel és gyermeksarokkal várja a MÁV-csoport az érdeklődőket.

