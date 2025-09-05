Németországban a válaszadók csupán tizenhat százaléka mondta azt, hogy fontolóra venné egy kínai gyártású elektromos autó vásárlását. Ennél még alacsonyabb volt az arány az Egyesült Királyságban (15 százalék), Olaszországban (14 százalék) és Hollandiában (11 százalék) – áll a Boston Consulting Group (BCG) felmérésében.

A kínai járművekkel szembeni legnagyobb szkepticizmus az Egyesült Államokban tapasztalható. A felmérés szerint itt a válaszadók csupán hét százaléka mutatott nyitottságot az ötlet iránt.

Az elmúlt néhány hónapban a BCG 9000 személyt kérdezett meg tíz országban: az Egyesült Államokban, Kínában, Németországban, Spanyolországban, Franciaországban, az Egyesült Királyságban, Olaszországban, Hollandiában, Norvégiában és Brazíliában.

A felmérés szerint a márkahűség a legtöbb országban általában nem túl hangsúlyos, Németországot kivéve, ott ugyanis a válaszadók akár fele is – az árszegmenstől függően – vásárolna egy másik autót ugyanattól a márkától, amelyet jelenleg is vezet. Más európai országokban ez az arány mindössze 35 százalék volt.

A márkahűség Kínában volt a legalacsonyabb, a tömegautók esetében mindössze 9 százalék, a prémium járműveknél pedig 14 százalék.

A tanácsadó cég arra számít, hogy az elektromos járművek áttörést érnek el Európában az évtized végére – feltéve, hogy az EU nem enyhíti jelentősen szigorú környezetvédelmi célkitűzéseit és a szabályozásait. A BCG becslései szerint Németországban 2030-ra az összes eladott autó negyven százaléka lehet teljesen elektromos, ami 2035-re már több mint kilencven százalékra emelkedhet.

Magyarország nem szerepelt a felmérésben, nálunk több modell is népszerű. Íme egy új: