Három kamion ütközött össze a D1-es Pöstyén és Felsőszerdahely közötti szakaszán. A baleset úgy kezdődött, hogy az első kamion sofőrje műszaki hiba miatt kénytelen volt megállni a leállósávban és egy másik kamion belerohant hátulról az álló járműbe – azt egyelőre nem tudni, miért.

A harmadik résztvevő, egy tartálykocsi sofőrje próbálta elkerülni az ütközést, de végül nekiütközött a második kamionnak és felborult, keresztbe fordult az úton, ezzel teljesen blokkolva a forgalmat.

A baleset után készült fotók:

5 fotó

A baleset során az első két jármű sofőrje megsérült, őket a kiérkező mentők kórházba szállították. A rendőrség mindhárom kamionost ellenőrizte, egyikük sem volt ittas, a szonda negatív értéket mutatott.

Az autópályát a helyszínelés és a járművek eltávolítása miatt teljesen lezárták, a baleset pontos körülményeit tovább vizsgálják a hatóságok – olvasható a helyi rendőrség közleményében.