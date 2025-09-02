Alapesetben azt mondanánk az első vázlat láttán, amit a Hyundai közzétett a Concept Three tanulmányról, hogy ilyen vad arányokkal, agresszív vonalakkal bizonyosan nem készülhet szériamodell.

Aztán eszünkbe jutnak a korábbi Ioniq-modellek és azok előfutárai, és már nem is vagyunk biztosak abban, hogy az Ioniq 3 (az elnevezés ma még nem biztos, de logikus következtetésnek tűnik), amely szériamodellként valamikor később mutatkozik be, visszafogott, a közízlésbe simuló autó lesz.

A korábbi értesülések szerint szabadidőjárműként (a Kia EV2 párjaként) érkező, sorozatgyártású típus mindenesetre a most közzétett egyetlen rajzon inkább tűnik sportautónak. Erre enged következtetni az Aero Hatch (áramvonalas ferdehátú) elnevezés is, ami azonban nem egy típust, hanem egy formai irányvonalat, esztétikai kifejezési eszközt takar.

Annyi bizonyos viszont, hogy ezzel (legalábbis egyelőre) teljes lesz a Hyundai elektromos portfóliója, amely jelenleg az Instertől az Ioniq 9-ig húzódik, és már most négy szabadidőjárművet (a két említett mellett a Kona EV-t és az Ioniq 5-öt) tartalmaz.

További részletek szeptember 9-én várhatók.

Kőkemény konkurenciaharc vár az elektromos B-szegmensben az új Hyundai-ra. Itt van például egy cukifalat…