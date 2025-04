Újabb tudnivalókat közölt leendő elektromos városi kisautójának előtanulmányáról a Kia. Jól teszik, hiszen a világpremieren kevés információt adtak közre az EV2 Conceptről.

Modern autó nem kerülhet forgalomba ökobiovegán alkatrészek nélkül – ezt nem csak a vevők fokozódó környezeti tudatossága indokolja, hanem a világ egyre több részén a jogalkotók is megkövetelik. Még ha komoly visszaéléseknek ad is teret, alapértelmezésben minden olyan kezdeményezés üdvözlendő, amellyel csökkenthető a fosszilis olajok felhasználása, a szén-dioxid kibocsátása. Az EV2 Concept megalkotásához a Kia három partnercégétől kapott segítséget; olyan megoldásokkal találkozhatunk a jópofa mini-SUV-ban, amelyek egyébként nem csak elvi síkon, de gyakorlati megfontolásoktól is izgalmasak lehetnének a sorozatgyártásban.

4 fotó

Üléshéjak lenrostokból

A svájci Bcomp terméke a lenrostokból gyártott ampliTex: egy könnyű, tartós, tetszetős(nek mondott) nyersanyag , amelyből a hátsó ülések vázát, valamint az első ülések belső szerkezetét gyártották. A termék fejlesztése már a sorozatgyártás előkészítési fázisában jár, és ez azért nagyszerű, mert az ampliTex a hulladékfeldolgozás során egyszerűen bedarálható, és bio alapú granulátumként, illetve azokból préselt pelletként újrahasznosítható.

Műszerfal cellulózból

Az észak-karolinai (USA) Simplifyber új generációs Fybron terméke fa, papír és vagy textilhulladék kombinációjából gyártott cellulóz alapú nyersanyag. Az EV2 Concept az első autóipari produktum, ahol a Fybron megjelenik.

Ebben az esetben az FSC-tanúsítvánnyal rendelkező (tehát kizárólag fenntartható erdőségekből származó faanyagból készülő) matériát ugyancsak FSC-homológ természetes gumival, természetes kötőanyagokkal és 11%-nyi szintetikus rosttal elegyítik.

A komponensek folyadék alapú elegyéből készíti a Simplifyber a kívánt méretű, formájú és színű alkatrészeket, amelyek igény szerint lehetnek lágyak és rugalmasak, vagy merevek és alaktartók, ráadásul a kétféle jellemzőjű végtermék ugyanazon a gyártósoron készül, ami csökkenti a gyártási költségeket.

Szigetelés és díszbetét gombából

A bolgár Biomyc kenderből és micélumból (a gombák fonalszerű sejtjeiből) készít szigetelőanyagokat, méghozzá egészen speciális módon: elkészítik az alkatrész sablonját, és azon belül formára és méretre növesztik a komponenst, amelynek külső felületét egybefüggő micélium héj borítja.

Nem kevésbé izgalmas, hogy a Biomyc képes színezni (méghozzá Pantone-pontosan) a gombafonal-komponenseket, amelyek így nem csak szigetelőanyagként, hanem akár külső dekorbetétként is használható.