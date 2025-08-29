Egy modern autó akár 30 ezer alkatrészből is állhat. Legyen bármilyen tökéletes a minőség-ellenőrzés, egy ilyen bonyolult szerkezetnél nem küszöbölhetők ki teljesen a tervezés, fejlesztés vagy gyártás során esetleg felmerülő hibák. Amikor egy ilyen malőrt azonosítanak, az autógyártók és/vagy beszállítóik a jogszabályok által meghatározott feltételek mellett visszahívási kampányt indítanak, vagyis az érintett modelleket saját költségükön kijavítják. Az Európai Unió hétről hétre közzéteszi a legfrissebb visszahívások listáját, mi pedig megosztjuk ezt veletek, még ha ezen a héten egyetlen esetről számoltak is be. Ha az alábbiakból úgy gondolod, a járműved érintett lehet, vedd fel a kapcsolatot egy márkakereskedővel, aki elmondja, mi a teendőd.

Korábbi visszahívásokról itt olvashatsz.

Autóipari visszahívás 2025. 35. hét

Az aktuális problémákról az alábbi galériában találsz információt.

5 fotó

Ha a Ferrari Purosangue helyett a Lamborghini Revueltóval szemezel, rossz hírünk van: ott is találtak gyártási hibát, és nem veszélytelent:

