Egy modern autó akár 30 ezer alkatrészből áll össze. Legyen bármilyen tökéletes a minőség-ellenőrzés, egy ilyen bonyolult szerkezetnél nem küszöbölhetők ki teljesen a tervezés, fejlesztés vagy gyártás során esetleg felmerülő hibák. Amikor egy ilyen malőrt azonosítanak, az autógyártók és/vagy beszállítóik a jogszabályok által meghatározott feltételek mellett visszahívási kampányt indítanak, vagyis az érintett modelleket saját költségükön kijavítják.

Az Európai Unió hétről hétre közzéteszi a legfrissebb visszahívások listáját, mi pedig megosztjuk ezt veletek, még ha ezen a héten csak egyetlen esetről számoltak is be. Ha az alábbiakból úgy gondolod, a járműved érintett lehet, vedd fel a kapcsolatot egy márkakereskedővel, aki elmondja, mi a teendőd.

Takata légzsákhiba-visszahívások

A japán vállalat által gyártott légzsákok hajtóanyaga környezeti hatások eredményeként nem rendeltetésszerűen nyitja ki a légzsákokat, amelyek ezért vagy túl lassan, vagy túl gyorsan lépnek működésbe. Előbbi esetben elégtelen védelmet nyújtanak, utóbbiban fennáll a veszélye annak, hogy a légzsákház szilánkjait nagy sebességgel az utastérbe repíti a rendszer. Mindkét eshetőség súlyos sérüléseket vonhat maga után.

A világ legnagyobb visszahívás-sorozatában hétről hétre több típus érintett, alább találod a legújabbakat.

