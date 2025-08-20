Augusztus 17-én, vasárnap szokatlan közlekedési baleset történt, amelyben egy személygépkocsi elütött egy medvét. Az incidens este történt az I/66-os úton Zólyomlipcse (Slovenská Ľupča) közelében. „A személygépkocsi vezetője elütött egy medvét, amely hirtelen az útpályára futott” – közölte a szlovák hírügynökséggel, a TASR-rel Mária Faltániová, a besztercebányai (Banská Bystrica) rendőrkapitányság szóvivője.

A házaspár Németországból tért haza nyaralásáról, amikor hirtelen egy medve ugrott az autójuk elé a közeli kukoricaföldről. A sofőr már nem tudta elkerülni az ütközést. „Hirtelen megjelent az úton, próbáltam fékezni. De átfutott az úton – kiszámíthatatlanul, nem lehetett tudni, hogy jobbra vagy balra fog menni” – mondta a sofőr.

Annak ellenére, hogy az autó teljesen összetört, a házaspár szerencsére megúszta karcolásokkal, sérüléseiket a helyszínen ellátták. „Épségben megúsztuk, de őszintén szólva még mindig remegek” – tette hozzá a sofőr.

A baleset helyszínére a Szlovák Állami Természetvédelmi Szolgálat (ŠOP) barnamedve-beavatkozási csapata és helyi vadászok érkeztek. A sérült medvét körülbelül 200 méterre az úttól találták meg. „Súlyos sérüléseket szenvedett, főleg a gerince sérült meg, ami lehetetlenné tette visszatérését a vadonba. Ezért a helyszínen humánus módon, lövéssel végeztek vele.” – közölték a TASR-nak az állatvédők.

Ennél a történetnél csak az a furább, amikor egy elkövető medvének öltözött, hogy pénz szerezzen a biztosítótól.