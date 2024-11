Medvetámadásnak álcázva rongált meg több autót is négy Los Angeles-i férfi, akiket a héten biztosítási csalás elkövetésének gyanújával tartóztattak le. A rongálásokról a biztonsági kamera felvételeivel bizonyítékot is szolgáltattak a biztosítók számára, azonban a vizsgálat kiderítette, hogy azok mögött valójában nem is egy medve, hanem egy medvének öltözött ember áll.

A videó itt nézhető meg:

a videó a hirdetés után indul

A kaliforniai biztosítók szervezete a közleményében azt írta, az első állítólagos támadás január 28-án történt: akkor a medve, vagyis a medvének öltözött illető egy 2010-es évjáratú Rolls-Royce Ghostban okozott károkat. Miután gyanússá vált az eset, a nyomozók másik két kárigénynél is különös körülményekre lettek figyelmesek.

Hasonló koreográfiával rongáltak meg egy 2015-ös Mercedes-AMG G63-at és egy 2022-es Mercedes-Benz E350-et is. Ahhoz, hogy meggyőződjenek róla, hogy valóban nem egy medve szerepel a kárigény mellé benyújtott felvételeken, egy biológus véleményét kérték ki, aki megállapította, hogy egyértelműen álmedve látható a képeken. A házkutatás során a jelmez is előkerült.

A négy férfi csaknem 142 ezer dollárral, átszámítva 55 millió forinttal károsította meg a biztosítókat, a csalások miatt eljárás indult.