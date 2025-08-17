A Monterey Car Week még csak most kezdődött, de Gordon Murray máris ellopta a show-t. Bemutatta két új szuperautóját friss vállalkozása, a Gordon Murray Special Vehicles (GMSV) égisze alatt. Az S1 LM és a Le Mans GTR bepillantást enged az új tervezési irányba.

Gordon Murray igen magasra tette a lécet eddig is: a T50, T50S és T33 modellek máris elfogytak, nagy népszerűségnek örvendenek és tele vannak okos műszaki megoldásokkal. Amikor Murray bejelentette, hogy két új autót visz a Monterey Car Week eseményre, először mindenki azt hitte, hogy ezek csak a T50 vagy a T33 speciális változatai lesznek. Kiderült azonban, hogy mindkét új gép önmagában is egyedülálló.

9 fotó

Az S1 LM közvetlen tisztelgés a McLaren F1 (Murray leghíresebb autója) előtt. Bizonyos értelemben ez az autó az F1 és a T50 dizájnjának, valamint a T50S alkatrészeinek egyvelege, de a három modellen felül számos új részlet és frissítés található benne. A karosszéria egyértelműen utal az F1-re, de rengeteg sajátos vonása van.

A lámpatestek remek példák erre, mivel a formák hasonlóak az F1-éhez, de mégis egyediek. Az oldalsó légbeömlők ötvözik a régebbi ötleteket, mint például az első kerékív feletti ovális kialakítások, és új megoldásokkal egészülnek ki. A hajtáslánc szintén frissült.

A hátul található V12-es motor 4,3 literes, és több mint 700 lóerőre képes. A sebességváltó a T50 és a T50S alkatrészeit ötvözi, a felfüggesztés pedig könnyebb és merevebb, mint a T50-ben. A szuperautó 3 üléses elrendezést kapott, középen a sofőrével.

Mindössze öt példányt gyártanak az S1 LM-ből, és mindegyik ugyanahhoz a vevőhöz kerül. Ez azonban nem így van a másik autónál, amelyről most lesz szó.

Ez a Le Mans GTR, amely az F1 GTR Longtail verzióra utal, de kialakításában más híres versenyautókból is merít, köztük a Porsche 917-ből, az Alfa Romeo Tipo 33/3-ból és a Matra-Simca MS660-ból. Az S1 LM-mel ellentétben a motor itt ugyanaz maradt, mint a T50-ben, de szinte minden más megváltozott.

6 fotó

A hosszúkás farrész-kialakítást használja a légellenállás csökkentésére és a leszorítóerő növelésére. A nagyobb beömlők, a nagy oldalsó légterelők és a további hűtési megoldások biztosítják a Le Mans GTR optimális hőmérsékletét a pályán. A T50-ével egyező hajtáslánc nagyon komoly rögzítésével javították a menetdinamikát anélkül, hogy további zajt és rezgést okoztak volna.

Ebből 24 darabot gyártanak, a háromüléses utastér részleteiben is testreszabható. A megfelelő pénzért a GMSV szinte bármit képes megvalósítani, amit a vevő elképzel, így felső határa a csillagos ég.

