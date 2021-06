Ilyen esély csak egyszer adódhat az életben. Már persze azoknak, akik tudnak autóra, befektetésre milliárdokat költeni. Ebben az esetben ugyanis a világ egyik legértékesebb autójáról van szó, abból is egy olyan példány, amihez hasonlóval nagy valószínűséggel nem fogunk találkozni a jövőben. Ez egy McLaren F1, amivel 387 kilométert mentek eddig összesen.

Remegő térdekkel néztük végig mi is a Gooding & Company videóját, amiben részletesen bemutatják az eladásra kínált F1-et. Szavakra nincs is szükség mellé, mert a világ egyik legkívánatosabb szupersportautója ebben a formában önmagáért beszél. Összesen 64 darab utcai változat készült belőle, ez a 029-es alvázszámú, vagyis a 25. darab, ami magánkézbe került és mondhatjuk, hogy kímélték.

Japánban kezdte pályafutását és első tulajdonosa olykor még használta is. A kilométerek persze nem rohantak a számlálón, épp csak egy-két próbakört élt meg eddig az autó, amitől elképesztően értékes darabbá vált. Későbbi amerikai tulajdonosa is vigyázott rá, épp csak nem zárta el hermetikusan a világ elől, de tény, hogy sok aszfaltot még nem látott eddig a sportkocsi.

Ez az egyetlen F1, amelyik a Creighton Brown árnyalatú fényezést viseli, utastere világos- és sötétbarna bőrben pompázik, amihez passzoló bőrtáska szett is járt újkorában, ezek teljesen érintetlenül még mindig a helyükön vannak a hátsó kerekek előtti csomagtartóban. Gyári emelő, aranyszínű szerszámkészlet bőrtáskában és egy minden szükséges szerszámot tartalmazó gurulós szerszámos szekrény is járt hozzá anno. Ezek mind tökéletes, sosem használt állapotban járnak mellé, akárcsak a hozzá tartozó TAG Heuer karóra is.

A világ legvágyottabb autójaként a McLaren F1 utcai autón addig sosem látott megoldásokat alkalmazott. A karbonszálas műanyag és kevlár alkatrészek mellett aranyozott felületekkel is találkozhatunk a motortérben a jobb hőelvezetés érdekében. Motorja a BMW-vel közösen fejlesztett 6,1 literes V12-es 627 lóerővel és 651 Nm nyomatékkal. Mindezt kézi váltón keresztül tarthatja kordában a sofőr és pontosan középen ülve.

391 km/h-s végsebességével és 3,2 másodperces 0-100-as sprintidejével az F1 még a mai szupersportautók között is büszkén állhat az élmezőnyben, de kicsi rá az esély, hogy valaha is bizonyíthatja még a tudását. Ebben a formában ugyanis 15 millió dollárt, vagyis közel 4,5 milliárd forintot remélnek érte a Pebble Beach-en tartott aukción, amire minden esélye megvan. Ennyire tökéletesen új állapotú és minden tartozékát mellette tartott F1 ugyanis jó eséllyel nincs másik.